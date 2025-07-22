Частина Харкова в середу залишиться без холодної води – адреси
У частинах Салтівського, Київського та Немишлянського районів Харкова з 8:00 до 21:00 у середу, 23 липня, буде припинене холодне водопостачання.
Це викликано необхідністю підготувати обладнання насосної станції та водопровідні мережі до осінньо-зимового періоду, повідомили у КП «Харківводоканал».
Так, води не буде у Салтівському, Київському та Немишлянському районах, на територіях, обмежених вул. Наталії Ужвій, вул. Леся Сердюка, вул. Горянського, пров. Яблонської, територіями торговельних комплексів «Дафі», «Караван», вул. Академіка Барабашова, сел. Шевченко, р. Харків, вул. Районною, пр. Ювілейним, пров. 1-м Істомінським, вул. Артема Веделя, Салтівським шосе, вул. Туркестанською, вул. Єдності, пр. Тракторобудівників, вул. Василя Стуса, вул. Владислава Зубенка, вул. Гвардійців-Широнінців.
На час проведення робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами підприємства за адресами:
– Київський район: вул. Гвардійців-Широнінців, 102 з переїздом на вул. Метробудівників, 42, вул. Соборності України, 263 з переїздом на вул. Соборності України, 219;
– Немишлянський район: Салтівське шосе, 110, 112 з переїздом на вул. Туркестанську, 33;
– Салтівський район: вул. Гвардійців-Широнінців, 5-г (школа №97), вул. Бучми, 18-д (школа №111), пров. Тосканський, 5-в (школа №98), вул. Академіка Павлова, 142-а (школа №123).
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2025 в 15:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У частинах Салтівського, Київського та Немишлянського районів Харкова з 8:00 до 21:00 у середу, 23 липня, буде припинене холодне водопостачання.".