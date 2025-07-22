На Харьковщине идут два боя, еще одну атаку россиян отбили — Генштаб ВСУ
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
Трижды атаковали с начала суток российские военные в Харьковской области, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении продолжается бой в районе Западного.
На Купянском направлении россияне в течение дня дважды пытались продвинуться к позициям защитников в районах Голубовки и Степовой Новоселовки. Силы обороны успешно отбили одну атаку, еще один бой продолжается.
Напомним, утром 22 июля Генштаб ВСУ сообщал, что в течение минувших суток на Южно-Слобожанском направлении СОУ отбили шесть штурмов ВС РФ около Волчанска, на Купянском направлении – было семь боев в районах Голубовки, Купянска, Песчаного, Загрызово, Зеленого Гая и Богуславки.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, новости Харькова, фронт;
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 17:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трижды атаковали с начала суток российские военные в Харьковской области, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".