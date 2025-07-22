На Харьковщине идут два боя, еще одну атаку россиян отбили — Генштаб ВСУ

Трижды атаковали с начала суток российские военные в Харьковской области, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении продолжается бой в районе Западного.

На Купянском направлении россияне в течение дня дважды пытались продвинуться к позициям защитников в районах Голубовки и Степовой Новоселовки. Силы обороны успешно отбили одну атаку, еще один бой продолжается.

Напомним, утром 22 июля Генштаб ВСУ сообщал, что в течение минувших суток на Южно-Слобожанском направлении СОУ отбили шесть штурмов ВС РФ около Волчанска, на Купянском направлении – было семь боев в районах Голубовки, Купянска, Песчаного, Загрызово, Зеленого Гая и Богуславки.