На Харківщині тривають два бої, ще одну атаку росіян відбили – Генштаб ЗСУ

Тричі атакували від початку доби російські військові на Харківщині, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку триває бій в районі Западного.

На Куп’янському напрямку росіяни протягом дня двічі намагалися просунутися до позицій оборонців у районах Голубівки та Степової Новоселівки. Сили оборони успішно відбили одну атаку, ще один бій триває.

Нагадаємо, вранці 22 липня Генштаб ЗСУ повідомляв, що протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку СОУ відбили шість штурмів ЗС РФ біля Вовчанська, на Куп’янському напрямку – було сім боїв у районах Голубівки, Куп’янська, Піщаного, Загризового, Зеленого Гаю та Богуславки.