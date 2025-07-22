На Харківщині тривають два бої, ще одну атаку росіян відбили – Генштаб ЗСУ
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
Тричі атакували від початку доби російські військові на Харківщині, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку триває бій в районі Западного.
На Куп’янському напрямку росіяни протягом дня двічі намагалися просунутися до позицій оборонців у районах Голубівки та Степової Новоселівки. Сили оборони успішно відбили одну атаку, ще один бій триває.
Нагадаємо, вранці 22 липня Генштаб ЗСУ повідомляв, що протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку СОУ відбили шість штурмів ЗС РФ біля Вовчанська, на Куп’янському напрямку – було сім боїв у районах Голубівки, Куп’янська, Піщаного, Загризового, Зеленого Гаю та Богуславки.
Читайте також: Чи відкрила Росія новий напрямок на Харківщині – думка Коваленка
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, новини Харкова, фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині тривають два бої, ще одну атаку росіян відбили – Генштаб ЗСУ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2025 в 17:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тричі атакували від початку доби російські військові на Харківщині, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".