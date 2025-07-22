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На Харківщині тривають два бої, ще одну атаку росіян відбили – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:01   22.07.2025
Олена Нагорна
На Харківщині тривають два бої, ще одну атаку росіян відбили – Генштаб ЗСУ Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Тричі атакували від початку доби російські військові на Харківщині, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку триває бій в районі Западного.

На Куп’янському напрямку росіяни протягом дня двічі намагалися просунутися до позицій оборонців у районах Голубівки та Степової Новоселівки. Сили оборони успішно відбили одну атаку, ще один бій триває.

Нагадаємо, вранці 22 липня Генштаб ЗСУ повідомляв, що протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку СОУ відбили шість штурмів ЗС РФ біля Вовчанська, на Куп’янському напрямку – було сім боїв у районах Голубівки, Куп’янська, Піщаного, Загризового, Зеленого Гаю та Богуславки.

Читайте також: Чи відкрила Росія новий напрямок на Харківщині – думка Коваленка

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2025 в 17:01;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тричі атакували від початку доби російські військові на Харківщині, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".