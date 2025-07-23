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Без осадков, но со шквалами: прогноз погоды в Харькове и области на 24 июля

Погода 20:40   23.07.2025
Елена Нагорная
Без осадков, но со шквалами: прогноз погоды в Харькове и области на 24 июля

В четверг, 24 июля, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры покажут от 17 до 19 градусов, днем – от 27 до 29, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура – от 16 до 21 градуса, дневная – от 27 до 32.

Региональный центр по гидрометеорологии также объявил штормовое предупреждение на 24 июля. Днем по Харькову и области ожидаются шквалы до 15 — 20 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 24 июля, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков.".