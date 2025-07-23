Без опадів, але зі шквалами: прогноз погоди в Харкові та області на 24 липня

У четвер, 24 липня, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів.

У Харкові вночі термометри покажуть від 17 до 19 градусів, вдень – від 27 до 29, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – від 16 до 21 градуса, денна – від 27 до 32.

Регіональний центр з гідрометеорології також оголосив штормове попередження на 24 липня. Вдень по Харкову та області очікуються шквали до 15 – 20 м/с.