Без опадів, але зі шквалами: прогноз погоди в Харкові та області на 24 липня
У четвер, 24 липня, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів.
У Харкові вночі термометри покажуть від 17 до 19 градусів, вдень – від 27 до 29, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 16 до 21 градуса, денна – від 27 до 32.
Регіональний центр з гідрометеорології також оголосив штормове попередження на 24 липня. Вдень по Харкову та області очікуються шквали до 15 – 20 м/с.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 24 липня, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів.".