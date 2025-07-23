Live
  • Ср 23.07.2025
  • Харків  +23°С
  • USD 41.77
  • EUR 48.87

Без опадів, але зі шквалами: прогноз погоди в Харкові та області на 24 липня

Погода 20:40   23.07.2025
Олена Нагорна
Без опадів, але зі шквалами: прогноз погоди в Харкові та області на 24 липня

У четвер, 24 липня, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів.

У Харкові вночі термометри покажуть від 17 до 19 градусів, вдень – від 27 до 29, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – від 16 до 21 градуса, денна – від 27 до 32.

Регіональний центр з гідрометеорології також оголосив штормове попередження на 24 липня. Вдень по Харкову та області очікуються шквали до 15 – 20 м/с.

Читайте також: Сьогодні 23 липня: яке свято та день в історії

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Сотні жителів Харківщини отримають одноразову грошову допомогу
Сотні жителів Харківщини отримають одноразову грошову допомогу
23.07.2025, 21:11
Без опадів, але зі шквалами: прогноз погоди в Харкові та області на 24 липня
Без опадів, але зі шквалами: прогноз погоди в Харкові та області на 24 липня
23.07.2025, 20:40
Чи пустять з ламінованими документами за кордон: роз’яснення для харків’ян
Чи пустять з ламінованими документами за кордон: роз’яснення для харків’ян
23.07.2025, 20:13
Забезпечити незалежність НАБУ і САП Зеленський обіцяє власним законопроєктом
Забезпечити незалежність НАБУ і САП Зеленський обіцяє власним законопроєктом
23.07.2025, 19:51
«Розслідувати топ-корупцію – без шансів»: харків’яни вийшли на протест 📹
«Розслідувати топ-корупцію – без шансів»: харків’яни вийшли на протест 📹
23.07.2025, 19:22
Шукала заробіток, а отримала 15 років в’язниці – вирок 25-річній харків’янці
Шукала заробіток, а отримала 15 років в’язниці – вирок 25-річній харків’янці
23.07.2025, 18:11

Новини за темою:

20:40
Без опадів, але зі шквалами: прогноз погоди в Харкові та області на 24 липня
20:13
Чи пустять з ламінованими документами за кордон: роз’яснення для харків’ян
19:22
«Розслідувати топ-корупцію – без шансів»: харків’яни вийшли на протест 📹
18:11
Шукала заробіток, а отримала 15 років в’язниці – вирок 25-річній харків’янці
17:41
Чотири бої йдуть на Харківщині – інформація Генштабу ЗСУ

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Без опадів, але зі шквалами: прогноз погоди в Харкові та області на 24 липня»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2025 в 20:40;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 24 липня, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів.".