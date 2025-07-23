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Четыре боя идут на Харьковщине — информация Генштаба ВСУ

Фронт 17:41   23.07.2025
Елена Нагорная
Четыре боя идут на Харьковщине — информация Генштаба ВСУ Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

С начала суток российские военные одиннадцать раз атаковали в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении было четыре боя в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка и Двуречная, один из них еще продолжается.

На Купянском направлении противник в течение дня семь раз пытался продвинуться к позициям СОУ в районах Степовой Новоселовки, Боровской Андреевки, Загрызово, Новоплатоновки. Защитники успешно отразили четыре атаки, еще три боя продолжаются.

Напомним, утром 23 июля Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток на Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили одну атаку военных РФ, а на Купянском направлении — четыре.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2025 в 17:41;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала суток российские военные одиннадцать раз атаковали в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".