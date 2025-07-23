Четыре боя идут на Харьковщине — информация Генштаба ВСУ

С начала суток российские военные одиннадцать раз атаковали в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении было четыре боя в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка и Двуречная, один из них еще продолжается.

На Купянском направлении противник в течение дня семь раз пытался продвинуться к позициям СОУ в районах Степовой Новоселовки, Боровской Андреевки, Загрызово, Новоплатоновки. Защитники успешно отразили четыре атаки, еще три боя продолжаются.

Напомним, утром 23 июля Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток на Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили одну атаку военных РФ, а на Купянском направлении — четыре.