Чотири бої йдуть на Харківщині – інформація Генштабу ЗСУ
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
З початку доби російські військові одинадцять разів атакували на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку було чотири бої в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Дворічна, один з них ще триває.
На Куп’янському напрямку супротивник протягом дня сім разів намагався просунутися до позицій СОУ у районах Степової Новоселівки, Борівської Андріївки, Загризового, Новоплатонівки. Оборонці успішно відбили чотири атаки, ще три бої тривають.
Нагадаємо, вранці 23 липня Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили одну атаку військових РФ, а на Куп’янському напрямку – чотири.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2025 в 17:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку доби російські військові одинадцять разів атакували на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".