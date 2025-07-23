Чотири бої йдуть на Харківщині – інформація Генштабу ЗСУ

З початку доби російські військові одинадцять разів атакували на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку було чотири бої в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Дворічна, один з них ще триває.

На Куп’янському напрямку супротивник протягом дня сім разів намагався просунутися до позицій СОУ у районах Степової Новоселівки, Борівської Андріївки, Загризового, Новоплатонівки. Оборонці успішно відбили чотири атаки, ще три бої тривають.

Нагадаємо, вранці 23 липня Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили одну атаку військових РФ, а на Куп’янському напрямку – чотири.