Сельхозтехника на Харьковщине для неприятеля является приоритетом — ХОВА
Жатва на Харьковщине проходит «героическими темпами», оценил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.
«Каждое поле – это отдельная история. Если это тыловые территории, как Берестинский район. Купянский, Изюмский район, если это даже Лозовской, то там враг опять же обстреливает. Целенаправленно уничтожает сельскую хозяйственную технику, поджигает поля. Жатва фактически проходит такими героическими темпами. Почти каждый день. Сельскохозяйственная техника для неприятеля является приоритетом. Это и север территории: Харьковский район, это Чугуевский район, Волчанское направление, это Купянский район, это Изюмский район. Да, действительно, сельскохозяйственная техника, предприятия даже ангары — все это является приоритетными целями для врага. Враг пытается уничтожить наш бизнес и оставить фактически без урожая. Это так», — сказал Синегубов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Читайте также: Как опасная погода в июле может повлиять на урожай — данные метеорологов
Ранее Синегубов сообщал, что российская армия намеренно атакует аграрные предприятия и фермы в Харьковской области, поджигает поля, уничтожая еще не собранный в области урожай.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, поля, синегубов, урожай;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сельхозтехника на Харьковщине для неприятеля является приоритетом — ХОВА»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 июля 2025 в 15:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жатва на Харьковщине проходит «героическими темпами», оценил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона".