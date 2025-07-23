Сельхозтехника на Харьковщине для неприятеля является приоритетом — ХОВА

Жатва на Харьковщине проходит «героическими темпами», оценил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

«Каждое поле – это отдельная история. Если это тыловые территории, как Берестинский район. Купянский, Изюмский район, если это даже Лозовской, то там враг опять же обстреливает. Целенаправленно уничтожает сельскую хозяйственную технику, поджигает поля. Жатва фактически проходит такими героическими темпами. Почти каждый день. Сельскохозяйственная техника для неприятеля является приоритетом. Это и север территории: Харьковский район, это Чугуевский район, Волчанское направление, это Купянский район, это Изюмский район. Да, действительно, сельскохозяйственная техника, предприятия даже ангары — все это является приоритетными целями для врага. Враг пытается уничтожить наш бизнес и оставить фактически без урожая. Это так», — сказал Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Ранее Синегубов сообщал, что российская армия намеренно атакует аграрные предприятия и фермы в Харьковской области, поджигает поля, уничтожая еще не собранный в области урожай.