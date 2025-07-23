Сільгосптехніка на Харківщині для ворога є пріоритетом – ХОВА
Жнива на Харківщині проходять “героїчними темпами”, оцінив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.
“Кожне поле – це окрема історія. Якщо це тилові території, як Берестинський район. Куп’янський, Ізюмський район, якщо це Лозівський навіть, то там ворог, знову ж таки, обстрілює. Цілеспрямовано знищує сільськогосподарську техніку, підпалює поля. Жнива, фактично, проходить такими героїчними темпами. Майже щодня. Сільськогосподарська техніка для ворога є пріоритетом. Це й північ території: Харківський район, це і Чугуївський район, Вовчанський напрямок, це Куп’янський район, це Ізюмський район. Так, дійсно, сільськогосподарська техніка, підприємства навіть, ангари – все це є пріоритетними цілями для ворога. Ворог намагається знищити наш бізнес і залишити фактично без врожаю. Це правда”, – сказав Синєгубов.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
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Раніше Синєгубов повідомляв, що російська армія навмисно атакує аграрні підприємства та ферми в Харківській області, підпалює поля, знищуючи ще не зібраний у регіоні врожай.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2025 в 15:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жнива на Харківщині проходять “героїчними темпами”, оцінив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону".