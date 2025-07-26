Гроза и туман: прогноз погоды в Харькове и области на 27 июля

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз на воскресенье.

В области 27 июля ожидают грозу ночью и кратковременный дождь. В Харькове — тоже ночной дождь, но грома с молниями не обещают. Ночью и утром в регионе будет слабый туман. Сильного ветра не ожидается.

В Харькове температура воздуха ночью будет 18 – 20°, днем 29 – 31°.

В области: ночью 16 – 21°, днем 28 – 33°.

Начало недели, по прогнозам синоптиков, будет по-настоящему летним: в понедельник и вторник — ясно, без осадков. Жара будет усиливаться — ко вторнику до 35°.