Гроза та туман: прогноз погоди в Харкові та області на 27 липня
Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував прогноз на неділю.
В області 27 липня очікується гроза вночі та короткочасний дощ. У Харкові теж нічний дощ, але грому з блискавками не обіцяють. Вночі та вранці в регіоні буде слабкий туман. Сильного вітру не очікується.
У Харкові температура повітря вночі буде 18-20°, вдень 29-31°.
В області: вночі 16 – 21 °, вдень 28 – 33 °.
Початок тижня, за прогнозами синоптиків, буде по-справжньому літнім: у понеділок та вівторок ясно, без опадів. Спека посилюватиметься – до вівторка до 35°.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2025 в 19:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував прогноз на неділю".