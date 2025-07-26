Гроза та туман: прогноз погоди в Харкові та області на 27 липня

Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував прогноз на неділю.

В області 27 липня очікується гроза вночі та короткочасний дощ. У Харкові теж нічний дощ, але грому з блискавками не обіцяють. Вночі та вранці в регіоні буде слабкий туман. Сильного вітру не очікується.

У Харкові температура повітря вночі буде 18-20°, вдень 29-31°.

В області: вночі 16 – 21 °, вдень 28 – 33 °.

Початок тижня, за прогнозами синоптиків, буде по-справжньому літнім: у понеділок та вівторок ясно, без опадів. Спека посилюватиметься – до вівторка до 35°.