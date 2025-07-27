Где пытались прорваться оккупанты на Харьковщине – вечерняя сводка Генштаба
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
По данным Генштаба ВСУ, 27 июля в Харьковской области шло шесть боев.
На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили четыре атаки россиян.
Тогда как на Купянском направлении враг атаковал дважды. Бои шли в районе Богуславки, уточнили в Генштабе.
Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ информировал о том, как прошли сутки на линии фронта на Харьковщине. Так россияне пытались прорвать линию обороны СОУ десять раз. Шесть атак зафиксировали на севере области, еще четыре – на Купянском направлении в районе Радьковки, Купянска и Загрызово.
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2025 в 16:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Генштаба ВСУ, 27 июля в Харьковской области шло шесть боев.".