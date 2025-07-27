Где пытались прорваться оккупанты на Харьковщине – вечерняя сводка Генштаба

По данным Генштаба ВСУ, 27 июля в Харьковской области шло шесть боев.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили четыре атаки россиян.

Тогда как на Купянском направлении враг атаковал дважды. Бои шли в районе Богуславки, уточнили в Генштабе.

Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ информировал о том, как прошли сутки на линии фронта на Харьковщине. Так россияне пытались прорвать линию обороны СОУ десять раз. Шесть атак зафиксировали на севере области, еще четыре – на Купянском направлении в районе Радьковки, Купянска и Загрызово.