Де намагалися прорватися окупанти на Харківщині – вечірнє зведення Генштабу

За даними Генштабу ЗСУ, 27 липня на Харківщині йшло шість боїв.

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили чотири атаки росіян.

Тоді як на Куп’янському напрямку ворог атакував двічі. Бої йшли у районі Богуславки, уточнили у Генштабі.

Нагадаємо, в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ інформував про те, як пройшла доба на лінії фронту на Харківщині. Так, росіяни намагалися прорвати лінію оборони СОУ десять разів. Шість атак зафіксували на півночі області, ще чотири – на Куп’янському напрямку у районі Радьківки, Куп’янська та Загризового.