Сигареты и водку в Харькове выносил гражданин мимо кассы — полиция
Полицейские сообщили о подозрении 52-летнему мужчине из-за кражи в супермаркете в Харькове.
«В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина похитил товары в одном из супермаркетов. Злоумышленник взял три блока сигарет, бутылку водки и, не оплатив товар, прошел с имуществом мимо кассовой зоны. На выходе мужчину остановили охранники и вызвали полицию», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Когда полицейские выяснили подноготную задержанного охранниками нарушителя, оказалось, что он судимый.
Сумму ущерба, которую гражданин попытался нанести супермаркету, оценили в 5000 грн.
За это мужчине сообщили о подозрении в покушении на воровство. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
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Напомним, на днях подозрение в мошенничестве получил ранее судимый 56-летний харьковчанин. В течение января-февраля 2025 года несколько человек пожаловались на него в полицию, заявляя, что гражданин украл их гаджеты. Он входил в доверие к пострадавшим, а получив в руки их имущество — исчезал.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: воровство, кража, новости Харькова, подозрение, полиция, супермаркет;
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2025 в 12:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские сообщили о подозрении 52-летнему мужчине из-за кражи в супермаркете в Харькове".