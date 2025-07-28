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Сигареты и водку в Харькове выносил гражданин мимо кассы — полиция

Происшествия 12:12   28.07.2025
Оксана Горун
Сигареты и водку в Харькове выносил гражданин мимо кассы — полиция

Полицейские сообщили о подозрении 52-летнему мужчине из-за кражи в супермаркете в Харькове.

«В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина похитил товары в одном из супермаркетов. Злоумышленник взял три блока сигарет, бутылку водки и, не оплатив товар, прошел с имуществом мимо кассовой зоны. На выходе мужчину остановили охранники и вызвали полицию», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Когда полицейские выяснили подноготную задержанного охранниками нарушителя, оказалось, что он судимый.

подозреваемый в воровстве из супермаркета

Сумму ущерба, которую гражданин попытался нанести супермаркету, оценили в 5000 грн.

За это мужчине сообщили о подозрении в покушении на воровство. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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Напомним, на днях подозрение в мошенничестве получил ранее судимый 56-летний харьковчанин. В течение января-февраля 2025 года несколько человек пожаловались на него в полицию, заявляя, что гражданин украл их гаджеты. Он входил в доверие к пострадавшим, а получив в руки их имущество — исчезал.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2025 в 12:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские сообщили о подозрении 52-летнему мужчине из-за кражи в супермаркете в Харькове".