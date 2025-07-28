Цигарки та горілку в Харкові виносив громадянин повз касу – поліція
Поліціянти повідомили про підозру 52-річному чоловікові через крадіжку в супермаркеті в Харкові.
“До поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік викрав товари в одному з супермаркетів. Зловмисник взяв три блоки цигарок, пляшку горілки та, не оплативши товар, пройшов з майном повз касову зону. На виході чоловіка зупинили охоронці та викликали поліцію”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Коли поліціянти з’ясували біографію затриманого охоронцями порушника, виявилося, що він має судимість.
Суму збитків, які громадянин спробував завдати супермаркету, оцінили у 5000 грн.
За це чоловікові повідомили про підозру в замаху на крадіжку. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Читайте також: Крала гаджети в подруг: до восьми років в’язниці загрожує харків’янці
Нагадаємо, днями підозру в шахрайстві отримав раніше засуджений 56-річний харків’янин. Протягом січня-лютого 2025 року кілька людей поскаржилися на нього до поліції, заявляючи, що громадянин вкрав їхні гаджети. Він входив у довіру до постраждалих, а отримавши до рук їхнє майно – зникав.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: воровство, кража, новини Харкова, підозра, поліція, супермаркет;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Цигарки та горілку в Харкові виносив громадянин повз касу – поліція»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2025 в 12:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти повідомили про підозру 52-річному чоловікові через крадіжку в супермаркеті в Харкові".