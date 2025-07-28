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Цигарки та горілку в Харкові виносив громадянин повз касу – поліція

Події 12:12   28.07.2025
Оксана Горун
Цигарки та горілку в Харкові виносив громадянин повз касу – поліція

Поліціянти повідомили про підозру 52-річному чоловікові через крадіжку в супермаркеті в Харкові.

“До поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік викрав товари в одному з супермаркетів. Зловмисник взяв три блоки цигарок, пляшку горілки та, не оплативши товар, пройшов з майном повз касову зону. На виході чоловіка зупинили охоронці та викликали поліцію”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Коли поліціянти з’ясували біографію затриманого охоронцями порушника, виявилося, що він має судимість.

підозрюваний у крадіжці із супермаркету

Суму збитків, які громадянин спробував завдати супермаркету, оцінили у 5000 грн.

За це чоловікові повідомили про підозру в замаху на крадіжку. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Нагадаємо, днями підозру в шахрайстві отримав раніше засуджений 56-річний харків’янин. Протягом січня-лютого 2025 року кілька людей поскаржилися на нього до поліції, заявляючи, що громадянин вкрав їхні гаджети. Він входив у довіру до постраждалих, а отримавши до рук їхнє майно – зникав.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2025 в 12:12;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти повідомили про підозру 52-річному чоловікові через крадіжку в супермаркеті в Харкові".