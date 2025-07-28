Солнечно и жарко. Прогноз погоды на 29 июля в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 29 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без осадков. ☀️

Ветер прогнозируют восточный, 9 – 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 18 до 23°, днем столбик термометра поднимется до 31 – 36°.

В Харькове также не ожидают днем осадков☀️.

Ветер будет восточный, 9 – 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 20-22°, днем синоптики прогнозируют от 32 до 34°.