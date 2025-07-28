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Солнечно и жарко. Прогноз погоды на 29 июля в Харькове и области

Погода 20:14   28.07.2025
Оксана Якушко
Солнечно и жарко. Прогноз погоды на 29 июля в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 29 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без осадков. ☀️
Ветер прогнозируют восточный, 9 – 14 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 18 до 23°, днем столбик термометра поднимется до 31 – 36°.

В Харькове также не ожидают днем осадков☀️.
Ветер будет восточный, 9 – 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 20-22°, днем синоптики прогнозируют от 32 до 34°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2025 в 20:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 29 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".