Сонячно і спекотно. Прогноз погоди на 29 липня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 29 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день пройде без опадів. ☀️

Вітер прогнозують східний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 18 до 23°, вдень стовпчик термометра підніметься до 31 – 36°.

У Харкові так само не очікують вдень опадів☀️.

Вітер буде східний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 20 – 22°, вдень синоптики прогнозують від 32 до 34°.