Сонячно і спекотно. Прогноз погоди на 29 липня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 29 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області день пройде без опадів. ☀️
Вітер прогнозують східний, 9 – 14 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 18 до 23°, вдень стовпчик термометра підніметься до 31 – 36°.
У Харкові так само не очікують вдень опадів☀️.
Вітер буде східний, 9 – 14 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 20 – 22°, вдень синоптики прогнозують від 32 до 34°.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2025 в 20:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 29 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".