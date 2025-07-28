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Сонячно і спекотно. Прогноз погоди на 29 липня у Харкові та області

Погода 20:14   28.07.2025
Оксана Якушко
Сонячно і спекотно. Прогноз погоди на 29 липня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 29 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день пройде без опадів. ☀️

Вітер прогнозують східний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 18 до 23°, вдень стовпчик термометра підніметься до 31 – 36°.

 

У Харкові так само не очікують вдень опадів☀️.

Вітер буде східний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 20 – 22°, вдень синоптики прогнозують від 32 до 34°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2025 в 20:14;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 29 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".