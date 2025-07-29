Как пытаются защитить леса от пожаров в Харьковской области
Чтобы сохранить леса от огня и уменьшить его распространение при пожаре, сотрудники филиала «Слобожанский лесной офис» патрулируют и прокладывают минерализованные полосы.
В ближайшие три дня в лесах Полтавщины и Харьковщины высокий уровень пожарной опасности из-за сухой и жары.
Поэтому сотрудники филиала «Слобожанский лесной офис» создают противопожарный барьер – прокладывают минерализованные полосы. Его обустраивают в хвойных лесах и постоянно возобновляют. В этом году в лесничествах филиала уже проложили более 2500 км минерализованных полос и провели уходы на площади 24700 км. Также перекрыли 227 внеплановых дорог и подрезают ветки хвойных молодняков.
Также 13 рейдовых бригад постоянно патрулируют леса. В течение первого полугодия было около 800 рейдов по лесным массивам. В ходе патрулирования выявили 36 нарушителей, на которых наложили штрафы.
Чтобы избежать стихийных отдыхов, которые могут повлечь за собой лесной пожар, в лесничествах филиала уже действуют 11 современных и комфортных рекреационных пунктов «Лесовичок»: 7 на Полтавщине и 4 на Харьковщине. В текущем году еще по 2 аналогичные зоны появятся в каждой области. Это существенно уменьшает рекреационную нагрузку на лес и, как результат, снижает количество лесных пожаров.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ліс, лес, лесничества, пожер, Слобожанский лесной офис;
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2025 в 19:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чтобы сохранить леса от огня и уменьшить его распространение при пожаре, сотрудники филиала «Слобожанский лесной офис» патрулируют и прокладывают минерализованные полосы.".