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Як намагаються захистити ліси від пожеж на Харківщині

Суспільство 19:14   29.07.2025
Оксана Якушко
Як намагаються захистити ліси від пожеж на Харківщині

Щоб зберегти ліси від вогню та зменшити його поширення під час пожежі, співробітники філії «Слобожанський лісовий офіс» патрулюють та прокладають мінералізовані смуги.

У найближчі три дні у лісах Полтавщини та Харківщини є високий рівень пожежної небезпеки через суху та спекотну погоду.

Тому працівники філії «Слобожанський лісовий офіс» створюють протипожежний бар’єр – прокладають мінералізовані смуги. Його облаштовують у хвойних лісах та постійно поновлюють. Цього року у лісництвах філії вже проклали понад 2500 км мінералізованих смуг та провели доглядів на площі 24700 км. Також перекрили 227 позапланових доріг та підрізають гілки у хвойних молодняках.

Також у лісництвах 13 рейдових бригад постійно патрулюють ліси. Протягом першого півріччя було близько 800 рейдів лісовими масивами. Під час патрулювань виявили 36 порушників, на яких наклали штрафи.

Щоб уникнути стихійних відпочинків, які можуть спричинити лісову пожежу, у лісництвах філії вже діють 11 сучасних та комфортних рекреаційних пунктів «Лісовичок»: 7 на Полтавщині та 4 на Харківщині. Протягом поточного року ще по 2 аналогічні зони з’являться в кожній області. Це суттєво зменшує рекреаційне навантаження на ліс і, як результат, знижує кількість лісових пожеж.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2025 в 19:14;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щоб зберегти ліси від вогню та зменшити його поширення під час пожежі, співробітники філії «Слобожанський лісовий офіс» патрулюють та прокладають мінералізовані смуги.".