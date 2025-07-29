Российские ДРГ уже фиксируют в ближайшем пригороде Купянска: информация РГА

Начальник Купянской РГА Андрей Канашевич в эфире «Суспільне. Студія» отметил, что ДРГ врага есть в селе Мировое (бывшей Московке), которое фактически «перетекает» в Купянск.

«В настоящее время непосредственно по городу Купянск информации о наличии ДРГ не поступало. Есть информация, что они вокруг города Купянска. И они достаточно недалеко находятся от города – это Радьковка, это село Мировое, бывшая Московка. Это село фактически и есть город Купянск, то есть там нет даже границы между Купянском и селом Московка. Соседние дома имеют принадлежность к разным громадам. И там есть определенная активность этих диверсионных групп. Нам об этом сообщают. Мы понимаем, что ситуация такова. И, учитывая те небольшие расстояния, которые есть от этих населенных пунктов до Купянска, возможность такая (захода ДРГ в Купянск — Ред.) может быть. Но мы понимаем, что и наши защитники там есть, ребята стоят», — подчеркнул Канашевич.

Он отметил, что враг пытается «просочиться» в Купянск своими ДРГ, а также активно применяет FPV-дроны и ведет обстрелы. Регулярно страдают мирные жители.

«К сожалению, у нас утром был обстрел – и мужчина 1960 года получил ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью. К сожалению, он скончался в карете скорой помощи. Также в 5 утра у нас был обстрел по городу Купянску – женщина 1951 года получила ранения, ей оказали помощь, она осталась без госпитализации. То есть если в целом оценивать пограничную и прифронтовую зону, то ситуация остается неизменной. Там нет никаких перерывов в отношении обстрелов и попыток врага пройти дальше вглубь территории», — прокомментировал начальник РГА.