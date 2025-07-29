Російські ДРГ вже фіксують у найближчому передмісті Куп’янська: інформація РДА
Начальник Куп’янської РДА Андрій Канашевич в етері “Суспільне. Студія” зазначив, що ДРГ ворога є в селі Мирове (колишній Московці), яке фактично “перетікає” в Куп’янськ.
“Наразі безпосередньо по місту Куп’янськ інформації щодо наявності ДРГ не надходило. Є інформація, що вони навколо міста Куп’янська. І вони достатньо недалеко знаходяться від міста – це Радьківка, це село Мирове, колишня Московка. Це село фактично і є містом Куп’янськ, тобто там немає навіть кордону між Куп’янськом і селом Московка. Сусідні хати мають належність до різних громад. І там є певна активність цих диверсійних груп. Нам про це повідомляють. Ми розуміємо, що ситуація така є. І, враховуючи ті невеликі відстані, які є від цих населених пунктів до Куп’янська, то можливість така (заходу ДРГ у Куп’янськ – Ред.) може бути. Але ми розуміємо, що й наші оборонці там є, хлопці стоять”, – підкреслив Канашевич.
Він зазначив, що ворог намагається “просочитися” до Куп’янська своїми ДРГ, а також активно застосовує FPV-дрони та веде обстріли. Регулярно страждають мирні мешканці.
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“На жаль, у нас зранку був обстріл – і чоловік 1960 року отримав поранення, які виявилися несумісними з життям. На жаль, він помер у кареті швидкої допомоги. Так само о 5-й ранку в нас був обстріл по місту Куп’янську – жінка 1951 року зазнала поранень, їй надали допомогу, вона залишилася без шпиталізації. Тобто якщо в цілому оцінювати прикордоння та прифронтову зону, то ситуація залишається незмінною. Там немає ніяких перерв щодо обстрілів і намагання ворога пройти далі вглиб території”, – прокоментував начальник РДА.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2025 в 16:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Куп’янської РДА Андрій Канашевич в етері “Суспільне. Студія” зазначив, що ДРГ ворога є в селі Мирове (колишній Московці), яке фактично “перетікає” в Куп’янськ".