Надважка ситуація в Куп’янську: немає води, газопостачання під питанням 📹
У Куп’янську під постійними обстрілами та атаками FPV-дронів залишається жити близько 1300 людей. Що відбувається в місті, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У принципі, там вже ситуація і по місту надважка, тому що ворог фактично FPV-дронами обстрілює будь-яку частину нашого міста. Там немає водопостачання, тому активно проводимо евакуацію. Газопостачання там так само під великим питанням. Електроенергія поки що є“, – описав те, що відбувається, керівник області в етері нацмарафону.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
За вчора, 22 липня, з Куп’янського напрямку евакуювали 54 особи, зазначив Синєгубов.
“Однак у самому місті залишається 1300 людей. Тобто, людей ще досить велика кількість. Враховуючи обмеженість надання комунальних послуг елементарних, ми все ж таки закликаємо людей виїжджати. Тим більше, що це пряма небезпека для їхнього життя, тому що ворог б’є виключно по цивільних і житлових будинках, і по цивільній інфраструктурі, яку відновлювати вже неможливо“, – наголосив начальник ХОВА.
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Раніше начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін заявляв, що FPV-дрони на оптоволокні контролюють центральні частини Куп’янська, під’їзди, й будь-яка автівка (цивільна, ДСНС, швидка допомога, поліції) одразу стає мішенню ворога. А керівник РВА Андрій Канашевич, описуючи ситуацію в прифронтовому місті, зазначив: “Коли їдеш по Куп’янську в сонячний день, то воно все блищить – на дротах електричних, на деревах, на газонах цих. Оптоволокна цього вже дуже багато, його неможливо не помітити”.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2025 в 15:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янську під постійними обстрілами та атаками FPV-дронів залишається жити близько 1300 людей. Що відбувається в місті, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов".