Сверхтяжелая ситуация в Купянске: нет воды, газоснабжение под вопросом (видео)

В Купянске под постоянными обстрелами и атаками FPV-дронов остается жить около 1300 человек. Что происходит в городе, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В принципе, там уже ситуация и по городу сверхтяжелая, потому что враг фактически FPV-дронами обстреливает любую часть нашего города. Там нет водоснабжения, потому активно проводим эвакуацию. Газоснабжение там тоже под большим вопросом. Электроэнергия пока есть», — описал происходящее руководитель области в эфире нацмарафона.

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За вчера, 22 июля, с Купянского направления эвакуировали 54 человека, отметил Синегубов.

«Однако в самом городе остается 1300 человек. То есть людей достаточно большое количество. Учитывая ограниченность предоставления коммунальных услуг элементарных, мы все же призываем людей выезжать. Тем более что это прямая опасность для их жизни, потому что враг бьет исключительно по гражданским и жилым домам и по гражданской инфраструктуре, которую восстанавливать уже невозможно», — подчеркнул начальник ХОВА.

Ранее начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заявлял, что FPV-дроны на оптоволокне контролируют центральные части Купянска, подъезды, и любой автомобиль (гражданский, ГСЧС, скорая помощь, полиция) сразу становится мишенью врага. А руководитель РВА Андрей Канашевич, описывая ситуацию в прифронтовом городе, отметил: «Когда едешь по Купянску в солнечный день, то оно все блестит – на проводах электрических, на деревьях, на газонах. Оптоволокна уже очень много, его невозможно не заметить».