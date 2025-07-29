Шквалы возвращаются. Прогноз погоды на 30 июля в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 30 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков, днем ожидают кратковременный дождь.

Также завтра ожидают грозу, днем местами возможен шквал, 17 – 22 м/с. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 16 до 21°, днем столбик поднимется до 32 – 37°.

В Харькове ночь пройдет без существенных осадков, днем возможен кратковременный дождь🌧. В то же время синоптики предупреждают о грозе⚡️ и шквале днем, 17 – 22 м/с.

Ветер прогнозируют юго-восточный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 18-20°, днем прогреется до 34-36°.