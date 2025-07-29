Шквалы возвращаются. Прогноз погоды на 30 июля в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 30 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков, днем ожидают кратковременный дождь.
Также завтра ожидают грозу, днем местами возможен шквал, 17 – 22 м/с. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы будут достигать 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 16 до 21°, днем столбик поднимется до 32 – 37°.
В Харькове ночь пройдет без существенных осадков, днем возможен кратковременный дождь🌧. В то же время синоптики предупреждают о грозе⚡️ и шквале днем, 17 – 22 м/с.
Ветер прогнозируют юго-восточный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы будут достигать 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 18-20°, днем прогреется до 34-36°.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: гроза, метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии, шквал;
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2025 в 20:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 30 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".