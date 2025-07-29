Шквали повертаються. Прогноз погоди на 30 липня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 30 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області ніч пройде без істотних опадів ⭐️, вдень очікують короткочасний дощ🌧.

Також завтра очікують грозу, ⚡ вдень місцями можливий шквал💨, 17 – 22 м/с. Вітер буде південно-східний, 7 – 12 м/с, вночі та вранці пориви сягатимуть 15 – 20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 16 до 21°, вдень стовпчик підніметься до 32 – 37°.

У Харкові ніч пройде без істотних опадів⭐️, вдень можливий короткочасний дощ🌧. Натомість синоптики попереджають про грозу⚡️та шквал удень💨 17 – 22 м/с.

Вітер прогнозують південно-східний, 7 – 12 м/с, вночі та вранці пориви сягатимуть 15 – 20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 18 – 20°, вдень прогріється до 34 – 36°.