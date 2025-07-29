Шквали повертаються. Прогноз погоди на 30 липня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 30 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області ніч пройде без істотних опадів ⭐️, вдень очікують короткочасний дощ🌧.
Також завтра очікують грозу, ⚡ вдень місцями можливий шквал💨, 17 – 22 м/с. Вітер буде південно-східний, 7 – 12 м/с, вночі та вранці пориви сягатимуть 15 – 20 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від 16 до 21°, вдень стовпчик підніметься до 32 – 37°.
У Харкові ніч пройде без істотних опадів⭐️, вдень можливий короткочасний дощ🌧. Натомість синоптики попереджають про грозу⚡️та шквал удень💨 17 – 22 м/с.
Вітер прогнозують південно-східний, 7 – 12 м/с, вночі та вранці пориви сягатимуть 15 – 20 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 18 – 20°, вдень прогріється до 34 – 36°.
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- Категорії: Погода, Харків; Теги: гроза, метеопрогноз, прогноз погоды, Харків, Харьковский региональный центр гидрометеорологии, шквал;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2025 в 20:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 30 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".