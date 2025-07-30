Ночью – дождь и гроза. Прогноз погоды на 31 июля в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 31 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночью местами прогнозируют кратковременный дождь и грозу⚡️, но день пройдет без осадков☀️.
Ветер ночью северо-восточный, 5-10 м/с, местами ожидают порывы до 15-20 м/с, днем западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 17 до 22 °, днем прогреется до 26 — 31 °.
В Харькове ночью ожидают кратковременный дождь, днем осадков не прогнозируют ☀️.
Ветер ночью северо-восточный, днем западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет составлять 19 – 21°, днем столбик термометра поднимется до 29 – 31°.
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 20:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 31 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".