Вночі – дощ і гроза. Прогноз погоди на 31 липня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 31 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі місцями прогнозують короткочасний дощ🌧 і грозу⚡️, але день пройде без опадів☀️.

Вітер вночі північно-східний, 5 – 10 м/с, місцями очікують пориви до 15 – 20 м/с, вдень західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 17 до 22°, вдень прогріється до 26 – 31°.

У Харкові вночі очікують короткочасний дощ🌧, вдень опадів не прогнозують☀️.

Вітер вночі північно-східний, вдень західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 19 – 21°, вдень стовпчик термометра підніметься до 29 – 31°.