Вночі – дощ і гроза. Прогноз погоди на 31 липня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 31 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області вночі місцями прогнозують короткочасний дощ🌧 і грозу⚡️, але день пройде без опадів☀️.
Вітер вночі північно-східний, 5 – 10 м/с, місцями очікують пориви до 15 – 20 м/с, вдень західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від 17 до 22°, вдень прогріється до 26 – 31°.
У Харкові вночі очікують короткочасний дощ🌧, вдень опадів не прогнозують☀️.
Вітер вночі північно-східний, вдень західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 19 – 21°, вдень стовпчик термометра підніметься до 29 – 31°.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2025 в 20:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 31 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".