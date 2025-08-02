Live
  • Сб 02.08.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.71
  • EUR 47.75

14 атак россиян было на Харьковщине за сутки – утренние данные Генштаба ВСУ

Фронт 08:10   02.08.2025
Виктория Яковенко
14 атак россиян было на Харьковщине за сутки – утренние данные Генштаба ВСУ Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Утром 2 августа Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были на Харьковщине в течение суток.

На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал четыре раза в районах Красного Первого и Каменки.

Генштаб о Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении зафиксировано десять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово, Лозовая и Кондрашовка.

Генштаб о Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по району населенного пункта Подлиман Харьковской области.

«В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 70 авиационных ударов, применив 116 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5859 обстрелов, из них 62 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 3766 дронов-камикадзе», — отметили в Генштабе.

Читайте также: БпЛА упал возле дома в Харькове: десять пострадавших, среди них младенец

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 2 августа: ночные удары, масштаб разрушений в июле
Новости Харькова — главное 2 августа: ночные удары, масштаб разрушений в июле
02.08.2025, 09:07
Терехов предлагает работу в Харькове: рассказал, сколько экономят на проезде📹
Терехов предлагает работу в Харькове: рассказал, сколько экономят на проезде📹
01.08.2025, 12:55
Удары по домам, что будет с котельной – мэр о разрушениях в Харькове в июле
Удары по домам, что будет с котельной – мэр о разрушениях в Харькове в июле
02.08.2025, 08:41
БпЛА упал возле дома в Харькове: десять пострадавших, среди них младенец
БпЛА упал возле дома в Харькове: десять пострадавших, среди них младенец
01.08.2025, 22:00
Сегодня 2 августа: какой день в истории
Сегодня 2 августа: какой день в истории
02.08.2025, 06:00
Погибшая, 13 пострадавших – Синегубов об обстрелах Харькова и области за сутки
Погибшая, 13 пострадавших – Синегубов об обстрелах Харькова и области за сутки
02.08.2025, 09:03

Новости по теме:

08:15
Генштаб ВСУ: 11 штурмов россиян было на Харьковщине за сутки
16:45
На Купянском направлении идет атака россиян — Генштаб ВСУ на 16:00
08:15
За сутки на Харьковщине шло 14 боев – где наступали ВС РФ
16:46
Где шли бои на Харьковщине: информация Генштаба ВСУ на 16:00
16:28
Где атаковали россияне на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «14 атак россиян было на Харьковщине за сутки – утренние данные Генштаба ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 августа 2025 в 08:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 2 августа Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были на Харьковщине в течение суток.".