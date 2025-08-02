14 атак россиян было на Харьковщине за сутки – утренние данные Генштаба ВСУ
Утром 2 августа Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были на Харьковщине в течение суток.
На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал четыре раза в районах Красного Первого и Каменки.
На Купянском направлении зафиксировано десять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово, Лозовая и Кондрашовка.
Агрессор наносил авиаудары, в том числе по району населенного пункта Подлиман Харьковской области.
«В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 70 авиационных ударов, применив 116 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5859 обстрелов, из них 62 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 3766 дронов-камикадзе», — отметили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2025 в 08:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 2 августа Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были на Харьковщине в течение суток.".