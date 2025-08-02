14 атак росіян було на Харківщині за добу – ранкові дані Генштабу ЗСУ

Вранці 2 серпня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, які були на Харківщині протягом доби.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував чотири рази у районах Красного Першого та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове, Лозова та Кіндрашівка.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по району населеного пункту Підлиман Харківської області.

«Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 172 бойових зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 70 авіаційних ударів, застосувавши 116 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5859 обстрілів, з них 62 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3766 дронів-камікадзе», – зазначили у Генштабі.