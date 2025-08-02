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Ребенок пострадал из-за удара FPV-дрона по авто на Харьковщине

Происшествия 16:30   02.08.2025
Виктория Яковенко
Ребенок пострадал из-за удара FPV-дрона по авто на Харьковщине Фото: ukrinform.ua

2 августа около 12:00 в селе Ивано-Шийчино Богодуховского района вражеский FPV-дрон попал по гражданскому автомобилю, который ехал по улице.

В машине находились мужчина и двое его детей: 6-летняя дочь и 3-летний сын, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Девочка получила ранение. Состояние здоровья ребенка — удовлетворительное», — отметили правоохранители.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 августа 2025 в 16:30;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 августа около 12:00 в селе Ивано-Шийчино Богодуховского района вражеский FPV-дрон попал по гражданскому автомобилю, который ехал по улице.".