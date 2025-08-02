Ребенок пострадал из-за удара FPV-дрона по авто на Харьковщине
Фото: ukrinform.ua
2 августа около 12:00 в селе Ивано-Шийчино Богодуховского района вражеский FPV-дрон попал по гражданскому автомобилю, который ехал по улице.
В машине находились мужчина и двое его детей: 6-летняя дочь и 3-летний сын, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
«Девочка получила ранение. Состояние здоровья ребенка — удовлетворительное», — отметили правоохранители.
Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, дитина, пострадал, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2025 в 16:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 августа около 12:00 в селе Ивано-Шийчино Богодуховского района вражеский FPV-дрон попал по гражданскому автомобилю, который ехал по улице.".