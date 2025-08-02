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Дитина постраждала через удар FPV-дрона по авто на Харківщині

Події 16:30   02.08.2025
Вікторія Яковенко
Дитина постраждала через удар FPV-дрона по авто на Харківщині Фото: ukrinform.ua

2 серпня близько 12:00 у селі Івано-Шийчине Богодухівського району ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, що рухався вулицею.

У машині знаходились чоловік і двоє його дітей: 6-річна донька та 3-річний син, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

«Дівчинка дістала поранення. Стан здоров’я дитини — задовільний», – зазначили правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Дитина постраждала через удар FPV-дрона по авто на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2025 в 16:30;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 серпня близько 12:00 у селі Івано-Шийчине Богодухівського району ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, що рухався вулицею.".