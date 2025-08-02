Дитина постраждала через удар FPV-дрона по авто на Харківщині

2 серпня близько 12:00 у селі Івано-Шийчине Богодухівського району ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, що рухався вулицею.

У машині знаходились чоловік і двоє його дітей: 6-річна донька та 3-річний син, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

«Дівчинка дістала поранення. Стан здоров’я дитини — задовільний», – зазначили правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).