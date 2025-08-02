Дитина постраждала через удар FPV-дрона по авто на Харківщині
Фото: ukrinform.ua
2 серпня близько 12:00 у селі Івано-Шийчине Богодухівського району ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, що рухався вулицею.
У машині знаходились чоловік і двоє його дітей: 6-річна донька та 3-річний син, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
«Дівчинка дістала поранення. Стан здоров’я дитини — задовільний», – зазначили правоохоронці.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
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- Категорії: Події, Харків; Теги: FPV-дрон, дитина, пострадал, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2025 в 16:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 серпня близько 12:00 у селі Івано-Шийчине Богодухівського району ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, що рухався вулицею.".