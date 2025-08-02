Удары по домам, что будет с котельной – мэр о разрушениях в Харькове в июле
Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал статистику разрушений в июле в городе.
По данным городского головы, в прошлом месяце в результате вражеских ударов повреждены 179 домов. В квартирах и частном секторе было выбито 4671 окно. Сейчас все они временно закрыты ОСБ-плитами. Ремонты крыш, которые получили повреждения, выполнены на 100%.
«После каждого обстрела мы оперативно открываем мобильные ЦПАУ вблизи пострадавших домов. То есть, их жители могут сразу подать документы на компенсацию от государства, что в нынешних условиях очень важно», — подчеркнул Терехов.
Мэр также заявил, что в июле враг целенаправленно бил по ряду предприятий и по объектам критической инфраструктуры. Среди них – котельная в Киевском районе, которая обслуживала 53 тысячи потребителей.
Напомним, ночью 26 июля российская армия массированно атаковала Харьков и Змиев. Применили четыре ракеты, 12 КАБов и десятки БпЛА. По областному центру ночью (с 00:10 по 03:20) ударили двумя ракетами, четырьмя КАБами и 15 БпЛА. Все удары пришлись по Киевскому району — там разбили котельную, которая отапливала 53 тысячи жителей.
«Потери там серьезные – к зиме полностью привести систему в рабочее состояние не успеем. Но уже готовим альтернативные решения, чтобы ни один дом не остался зимой без тепла», — отметил Терехов.
Были попадания и по трансформаторной подстанции, образовательным учреждениям, инженерным коммуникациям, дорогам, остановкам, трамвайным путям и т.д.
«Масштаб ущерба – огромный. Каждый день привлекаем все ресурсы города, чтобы помогать людям и поддерживать соответствующий уровень комфортной жизни», — подытожил городской голова.
Читайте также: Десять дней звучала тревога в Харькове в июле: мэр назвал его тяжелым месяцем
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Игорь Терехов, июль, котельная, новости Харькова, разрушения, руйнування;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Удары по домам, что будет с котельной – мэр о разрушениях в Харькове в июле»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 августа 2025 в 08:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал статистику разрушений в июле в городе.".