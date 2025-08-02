Удары по домам, что будет с котельной – мэр о разрушениях в Харькове в июле

Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал статистику разрушений в июле в городе.

По данным городского головы, в прошлом месяце в результате вражеских ударов повреждены 179 домов. В квартирах и частном секторе было выбито 4671 окно. Сейчас все они временно закрыты ОСБ-плитами. Ремонты крыш, которые получили повреждения, выполнены на 100%.

«После каждого обстрела мы оперативно открываем мобильные ЦПАУ вблизи пострадавших домов. То есть, их жители могут сразу подать документы на компенсацию от государства, что в нынешних условиях очень важно», — подчеркнул Терехов.

Мэр также заявил, что в июле враг целенаправленно бил по ряду предприятий и по объектам критической инфраструктуры. Среди них – котельная в Киевском районе, которая обслуживала 53 тысячи потребителей.

Напомним, ночью 26 июля российская армия массированно атаковала Харьков и Змиев. Применили четыре ракеты, 12 КАБов и десятки БпЛА. По областному центру ночью (с 00:10 по 03:20) ударили двумя ракетами, четырьмя КАБами и 15 БпЛА. Все удары пришлись по Киевскому району — там разбили котельную, которая отапливала 53 тысячи жителей.

«Потери там серьезные – к зиме полностью привести систему в рабочее состояние не успеем. Но уже готовим альтернативные решения, чтобы ни один дом не остался зимой без тепла», — отметил Терехов.

Были попадания и по трансформаторной подстанции, образовательным учреждениям, инженерным коммуникациям, дорогам, остановкам, трамвайным путям и т.д.

«Масштаб ущерба – огромный. Каждый день привлекаем все ресурсы города, чтобы помогать людям и поддерживать соответствующий уровень комфортной жизни», — подытожил городской голова.