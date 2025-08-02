Live
  • Сб 02.08.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.71
  • EUR 47.75

Удары по домам, что будет с котельной – мэр о разрушениях в Харькове в июле

Происшествия 08:41   02.08.2025
Виктория Яковенко
Удары по домам, что будет с котельной – мэр о разрушениях в Харькове в июле Фото: Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал статистику разрушений в июле в городе.

По данным городского головы, в прошлом месяце в результате вражеских ударов повреждены 179 домов. В квартирах и частном секторе было выбито 4671 окно. Сейчас все они временно закрыты ОСБ-плитами. Ремонты крыш, которые получили повреждения, выполнены на 100%.

«После каждого обстрела мы оперативно открываем мобильные ЦПАУ вблизи пострадавших домов. То есть, их жители могут сразу подать документы на компенсацию от государства, что в нынешних условиях очень важно», — подчеркнул Терехов.

Мэр также заявил, что в июле враг целенаправленно бил по ряду предприятий и по объектам критической инфраструктуры. Среди них – котельная в Киевском районе, которая обслуживала 53 тысячи потребителей.

Напомним, ночью 26 июля российская армия массированно атаковала Харьков и Змиев. Применили четыре ракеты, 12 КАБов и десятки БпЛА.  По областному центру ночью (с 00:10 по 03:20) ударили двумя ракетами, четырьмя КАБами и 15 БпЛА. Все удары пришлись по Киевскому району — там разбили котельную, которая отапливала 53 тысячи жителей.

«Потери там серьезные – к зиме полностью привести систему в рабочее состояние не успеем. Но уже готовим альтернативные решения, чтобы ни один дом не остался зимой без тепла», — отметил Терехов.

Были попадания и по трансформаторной подстанции, образовательным учреждениям, инженерным коммуникациям, дорогам, остановкам, трамвайным путям и т.д.

«Масштаб ущерба – огромный. Каждый день привлекаем все ресурсы города, чтобы помогать людям и поддерживать соответствующий уровень комфортной жизни», — подытожил городской голова.

Читайте также: Десять дней звучала тревога в Харькове в июле: мэр назвал его тяжелым месяцем

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 2 августа: ночные удары, масштаб разрушений в июле
Новости Харькова — главное 2 августа: ночные удары, масштаб разрушений в июле
02.08.2025, 09:07
Терехов предлагает работу в Харькове: рассказал, сколько экономят на проезде📹
Терехов предлагает работу в Харькове: рассказал, сколько экономят на проезде📹
01.08.2025, 12:55
Удары по домам, что будет с котельной – мэр о разрушениях в Харькове в июле
Удары по домам, что будет с котельной – мэр о разрушениях в Харькове в июле
02.08.2025, 08:41
БпЛА упал возле дома в Харькове: десять пострадавших, среди них младенец
БпЛА упал возле дома в Харькове: десять пострадавших, среди них младенец
01.08.2025, 22:00
Сегодня 2 августа: какой день в истории
Сегодня 2 августа: какой день в истории
02.08.2025, 06:00
Погибшая, 13 пострадавших – Синегубов об обстрелах Харькова и области за сутки
Погибшая, 13 пострадавших – Синегубов об обстрелах Харькова и области за сутки
02.08.2025, 09:03

Новости по теме:

22:00
БпЛА упал возле дома в Харькове: десять пострадавших, среди них младенец
21:28
Терехов: Для городов как Харьков нужна отдельная финансовая программа
23:46
Новости Харькова — главное за 26 июля: Харьков опять под атакой БпЛА
03:35
Почти три часа Харьков был под мощными обстрелами — Терехов (видео)
02:50
По Киевскому району Харькова бьют БпЛА «Шахед»

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Удары по домам, что будет с котельной – мэр о разрушениях в Харькове в июле»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 августа 2025 в 08:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал статистику разрушений в июле в городе.".