Удари по будинках, що буде з котельнею – мер про руйнування в Харкові в липні
Мер Харкова Ігор Терехов опублікував статистику руйнувань у липні в місті.
За даними міського голови, минулого місяця внаслідок ворожих ударів пошкоджені 179 будинків. У квартирах та у приватному секторі було вибито 4671 вікно. Наразі всі вони тимчасово закриті ОСБ-плитами. Ремонти дахів, які зазнали пошкоджень, виконані на 100%.
«Після кожного обстрілу ми оперативно відкриваємо мобільні ЦНАПи поблизу постраждалих будинків. Тобто їхні мешканці можуть одразу подати документи на компенсацію від держави, що в нинішніх умовах дуже важливо», – підкреслив Терехов.
Мер також заявив, що у липні ворог цілеспрямовано бив по низці підприємств та по об’єктах критичної інфраструктури. Серед них – котельня в Київському районі, яка обслуговувала 53 тисяч споживачів.
Нагадаємо, вночі 26 липня російська армія масовано атакувала Харків та Зміїв. Застосували чотири ракети, 12 КАБів та десятки БпЛА. По обласному центру вночі (з 00:10 до 03:20) вдарили двома ракетами, чотирма КАБами та 15 БпЛА. Усі удари припали по Київському району – там розбили котельню, яка опалювала 53 тисячі жителів.
«Втрати там серйозні – до зими повністю привести тамтешню систему в робочий стан не встигнемо. Але вже готуємо альтернативні рішення, аби жодна оселя не залишилася взимку без тепла», – зазначив Терехов.
Були влучання і по трансформаторній підстанції, освітніх закладах, інженерних комунікаціях, дорогах, зупинках, трамвайних коліях тощо.
«Масштаб шкоди – величезний. Щодня залучаємо всі ресурси міста, щоб допомагати людям і підтримувати відповідний рівень комфортного життя», – підсумував міський голова.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2025 в 08:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов опублікував статистику руйнувань у липні в місті.".