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Дождь, порывы ветра и туман. Прогноз погоды на 4 августа в Харькове и области

Погода 21:14   03.08.2025
Оксана Якушко
Дождь, порывы ветра и туман. Прогноз погоды на 4 августа в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 4 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью прогнозируют кратковременный дождь, грозу, местами значительный дождь. Ночью возможен слабый туман.

Днем ожидается небольшой кратковременный дождь, местами возможны грозы⚡️.
Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, днем местами возможны порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 16 до 21 °, днем прогреется до 25 — 30 °.

В Харькове ночью ожидают кратковременный дождь, грозу⚡️, также ночью возможен слабый туман.
Днем прогнозируют небольшой кратковременный дождь. 🌧
Ветер ожидают северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 17-19°, днем столбик термометра поднимется до 26-28°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 августа 2025 в 21:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 4 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".