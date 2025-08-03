Дождь, порывы ветра и туман. Прогноз погоды на 4 августа в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 4 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночью прогнозируют кратковременный дождь, грозу, местами значительный дождь. Ночью возможен слабый туман.
Днем ожидается небольшой кратковременный дождь, местами возможны грозы⚡️.
Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, днем местами возможны порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 16 до 21 °, днем прогреется до 25 — 30 °.
В Харькове ночью ожидают кратковременный дождь, грозу⚡️, также ночью возможен слабый туман.
Днем прогнозируют небольшой кратковременный дождь. 🌧
Ветер ожидают северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 17-19°, днем столбик термометра поднимется до 26-28°.
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2025 в 21:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 4 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".