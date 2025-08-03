Дождь, порывы ветра и туман. Прогноз погоды на 4 августа в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 4 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью прогнозируют кратковременный дождь, грозу, местами значительный дождь. Ночью возможен слабый туман.

Днем ожидается небольшой кратковременный дождь, местами возможны грозы⚡️.

Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, днем местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 16 до 21 °, днем прогреется до 25 — 30 °.

В Харькове ночью ожидают кратковременный дождь, грозу⚡️, также ночью возможен слабый туман.

Днем прогнозируют небольшой кратковременный дождь. 🌧

Ветер ожидают северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 17-19°, днем столбик термометра поднимется до 26-28°.