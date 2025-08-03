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Дощ, пориви вітру і туман. Прогноз погоди на 4 серпня у Харкові й області

Погода 21:14   03.08.2025
Оксана Якушко
Дощ, пориви вітру і туман. Прогноз погоди на 4 серпня у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 4 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі прогнозують короткочасний дощ🌧, грозу, місцями значний дощ. Вночі можливий слабкий туман🌫.

Вдень очікують невеликий короткочасний дощ🌧, місцями можливі грози⚡️.

Вітер буде північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями можливі пориви до 15 – 20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 16 до 21°, вдень прогріється до 25 – 30°.

 

У Харкові вночі очікують короткочасний дощ🌧, грозу⚡️, також вночі можливий слабкий туман🌫.

Вдень прогнозують невеликий короткочасний дощ.🌧

Вітер очікують північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 17 – 19°, вдень стовпчик термометра підніметься до 26 – 28°.

Читайте також: Гроза і шквал. Небезпечна погода вируватиме 3 і 4 серпня у Харкові та області

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2025 в 21:14;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 4 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".