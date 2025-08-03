Дощ, пориви вітру і туман. Прогноз погоди на 4 серпня у Харкові й області
Прогноз погоди на завтра, 4 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області вночі прогнозують короткочасний дощ🌧, грозу, місцями значний дощ. Вночі можливий слабкий туман🌫.
Вдень очікують невеликий короткочасний дощ🌧, місцями можливі грози⚡️.
Вітер буде північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями можливі пориви до 15 – 20 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від 16 до 21°, вдень прогріється до 25 – 30°.
У Харкові вночі очікують короткочасний дощ🌧, грозу⚡️, також вночі можливий слабкий туман🌫.
Вдень прогнозують невеликий короткочасний дощ.🌧
Вітер очікують північно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 17 – 19°, вдень стовпчик термометра підніметься до 26 – 28°.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2025 в 21:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 4 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".