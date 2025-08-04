На прошлой неделе Харьков атаковали только дроны, чем били по области

Мэр Харькова Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов опубликовали статистику обстрелов города и области за прошлую неделю.

С 28 июля по 3 августа областной центр пережил пять обстрелов. Во всех случаях били ударные вражеские БпЛА – «Шахеды» или «Молнии», сообщил Терехов.

За неделю – 14 пострадавших, среди которых – трое детей. Самому младшему – пять месяцев. Две женщины до сих пор остаются в больницах, одна из них – в реанимации, продолжил городской голова.

«Взрывы раздавались в Шевченковском и Киевском районах. Общая продолжительность воздушных тревог в Харькове была на 30 часов (37%) меньше, чем в области», — отметил Игорь Терехов.

По данным Синегубова, в течение прошлой недели под вражескими ударами находились по меньшей мере 44 населенных пункта (в том числе Харьков).

По области – 35 пострадавших, погибли девять человек.

«Еще один человек погиб в результате взрыва боеприпаса, три человека пострадали», — добавил Синегубов.

Враг выпустил на регион две ракеты С-300, 94 неуправляемых авиационных ракет, 35 КАБов, 23 «Шахеда», 40 БпЛА типа «Герань», пять БпЛА типа «Ланцет», восемь «Молный», 18 FPV-дронов и еще четыре БпЛА, тип которых еще устанавливают.

«Значительные разрушения оккупанты нанесли гражданской инфраструктуре Изюмского района, где повреждены по меньшей мере 24 частных дома, два магазина, почта, складское помещение, два пожарных автомобиля, четыре гражданских автомобиля, два хозяйственных сооружения, гараж. Существенные повреждения — в Купянском районе: три многоквартирных и шесть частных домов, недействующий детский интернат, два складских помещения, предприятие, два нежилых здания, гараж, сельскохозяйственное поле на площади 3 гектара», — рассказал глава ХОВА.