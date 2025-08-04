Минулого тижня Харків атакували тільки дрони, чим били по області

Мер Харкова Ігор Терехов та голова ХОВА Олег Синєгубов опублікували статистику обстрілів міста та області за минулий тиждень.

З 28 липня по 3 серпня обласний центр пережив п’ять обстрілів. У всіх випадках – били ударні ворожі БпЛА – «шахеди» або «Молнии», повідомив Терехов.

За тиждень – 14 постраждалих, серед яких – троє дітей. Наймолодшому – п’ять місяців. Дві жінки досі залишаються в лікарнях, одна з них – у реанімації, продовжив міський голова.

«Вибухи лунали в Шевченківському і Київському районах. Загальна тривалість повітряних тривог у Харкові була на 30 годин (37%) меншою, ніж в області», – зазначив Ігор Терехов.

За даними Синєгубова, впродовж минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 44 населені пункти (у тому числі Харків).

По області – 35 постраждали, загинули дев’ять людей.

«Ще одна людина загинула внаслідок вибуху боєприпасу, троє людей постраждали», – додав Синєгубов.

Ворог випустив на регіон дві ракети С-300, 94 некеровані авіаційні ракети, 35 КАБів, 23 «шахеди», 40 БпЛА типу «Герань», п’ять БпЛА типу «Ланцет», вісім «Молний», 18 FPV-дронів та ще чотири БпЛА, тип яких встановлюється.

«Значних руйнувань окупанти завдали цивільній інфраструктурі Ізюмського району, де пошкоджено щонайменше 24 приватні будинки, два магазини, пошту, складське приміщення, два пожежні автомобілі, чотири цивільні автомобілі, дві господарчі споруди, гараж. Суттєві пошкодження — у Куп’янському районі: три багатоквартирні і шість приватних будинків, недіючий дитячий інтернат, два складські приміщення, підприємство, дві нежитлові будівлі, гараж, сільськогосподарське поле на площі 3 гектари», – розповів голова ХОВА.