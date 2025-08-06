Вырванные деревья, перебои со светом, затопило улицы: в Киеве — непогода 📹

6 августа Киев накрыли ливень и сильный ветер. В местных Telegram-каналах сообщают о последствиях такой погоды.

В столице уже подтопило улицы. На некоторых из них – воды по пояс. Также в одном из супермаркетов из-за сильного ливня пробило потолок.

Видео: Telegram-канал «Труха Україна»

Видео: Telegram-канал «Труха Україна»

Видео: Telegram-канал «Труха Україна»

А в результате сильного ветра некоторые деревья вырывает с корнями. В пабликах также сообщают о перебоях со светом в столице.

Видео: Telegram-канал «Труха Україна»

Накануне в Украинском гидрометцентре предупреждали, что 6 августа в Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской областях ожидаются грозы, в отдельных районах – град и шквалы 15-20 м/с. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Напомним, в Харькове полмесяца устраняли последствия мощного урагана за прошедшие 30 лет. Об этом заявил 31 июля мэр Игорь Терехов. Он отмечал, что стихия оставила за собой тысячи поваленных деревьев, сотни сорванных крыш.

Читайте также: Опасную погоду в четверг прогнозируют синоптики в Харькове и области