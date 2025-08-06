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Вырванные деревья, перебои со светом, затопило улицы: в Киеве — непогода 📹

Происшествия 13:59   06.08.2025
Виктория Яковенко
Вырванные деревья, перебои со светом, затопило улицы: в Киеве — непогода 📹 Скриншот

6 августа Киев накрыли ливень и сильный ветер. В местных Telegram-каналах сообщают о последствиях такой погоды.

В столице уже подтопило улицы. На некоторых из них – воды по пояс. Также в одном из супермаркетов из-за сильного ливня пробило потолок.

Видео: Telegram-канал «Труха Україна»

Видео: Telegram-канал «Труха Україна»

Видео: Telegram-канал «Труха Україна»

А в результате сильного ветра некоторые деревья вырывает с корнями. В пабликах также сообщают о перебоях со светом в столице.

непогода в Киеве
Фото: РБК-Україна

Видео: Telegram-канал «Труха Україна»

Накануне в Украинском гидрометцентре предупреждали, что 6 августа в Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской областях ожидаются грозы, в отдельных районах – град и шквалы 15-20 м/с. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Напомним, в Харькове полмесяца устраняли последствия мощного урагана за прошедшие 30 лет. Об этом заявил 31 июля мэр Игорь Терехов. Он отмечал, что стихия оставила за собой тысячи поваленных деревьев, сотни сорванных крыш.

Читайте также: Опасную погоду в четверг прогнозируют синоптики в Харькове и области

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 августа 2025 в 13:59;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 августа Киев накрыли ливень и сильный ветер. В местных Telegram-каналах сообщают о последствиях такой погоды.".