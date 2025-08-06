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Вирвані дерева, перебої зі світлом, затоплені вулиці: в Києві вирує негода 📹

Події 13:59   06.08.2025
Вікторія Яковенко
Вирвані дерева, перебої зі світлом, затоплені вулиці: в Києві вирує негода 📹 Скриншот

6 серпня Київ накрили злива та сильний вітер. У місцевих телеграм-каналах повідомляють про наслідки такої погоди.

Зазначається, що в столиці вже підтопило вулиці. На деяких з них – води по пояс. Також в одному з супермаркетів через сильну зливу пробило стелю.

Відео: телеграм-канал «Труха Україна»

Відео: телеграм-канал «Труха Україна»

Відео: телеграм-канал «Труха Україна»

А внаслідок сильного вітру деякі дерева вириває з корінням. У пабліках також повідомляють про перебої зі світлом у столиці.

непогода в Киеве
Фото: РБК-Україна

Відео: телеграм-канал «Труха Україна»

Напередодні в Українському гідрометцентрі попереджали, що 6 серпня в Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській областях очікуються грози, в окремих районах – град та шквали 15-20 м/с. Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, у Харкові пів місяця усували наслідки найпотужнішого урагану за минулі 30 років. Про це заявив 31 липня мер Ігор Терехов. Він зазначав, що стихія залишила за собою тисячі повалених дерев, сотні зірваних дахів.

Читайте також: Небезпечну погоду в четвер прогнозують синоптики в Харкові та області

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2025 в 13:59;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 серпня Київ накрили злива та сильний вітер. У місцевих телеграм-каналах повідомляють про наслідки такої погоди.".