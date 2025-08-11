Две многоэтажки, разрушенные во время российских обстрелов, снесли в Харькове
Фото: ХГС
Демонтировали многоэтажки, разрушенные в Киевском районе — в поселке Жуковского и на Северной Салтовке, сообщает горсовет.
Речь идет о домах по ул. Проскуры, 9-в и ул. Наталии Ужвий, 62. Еще одно здание по ул. Метростроителей, 9 находится на финальной стадии демонтажа.
В ближайшие дни начнется демонтаж 16-этажного дома по ул. Наталии Ужвий, 96. К работам привлекут единственный в Украине экскаватор с 40-метровой стрелой. Специалисты готовят к сносу еще несколько разрушенных домов.
Демонтаж производят при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) в Украине.
