Дві багатоповерхівки, зруйновані російськими обстрілами, знесли у Харкові
Фото: ХМР
Демонтували багатоповерхівки, зруйновані у Київському районі – у селищі Жуковського та на Північній Салтівці, повідомляє міськрада.
Йдеться про будинки на вул. Проскури, 9-в та вул. Наталії Ужвій, 62. Ще одна будівля на вул. Метробудівників, 9 перебуває на фінальній стадії демонтажу.
Найближчими днями почнеться демонтаж 16-поверхового будинку на вул. Наталії Ужвій, 96. До робіт залучать єдиний в Україні екскаватор з 40-метровою стрілою. Також фахівці готують до зносу ще кілька зруйнованих будинків.
Демонтаж проводять за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні.
Читайте також: БпЛА «Молния» вдарила по Харкову – Терехов
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: демонтаж, многоэтажка, северная салтовка, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Дві багатоповерхівки, зруйновані російськими обстрілами, знесли у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2025 в 21:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Демонтували багатоповерхівки, зруйновані у Київському районі – у селищі Жуковського та на Північній Салтівці, повідомляє міськрада.".