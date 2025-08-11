Дві багатоповерхівки, зруйновані російськими обстрілами, знесли у Харкові

Демонтували багатоповерхівки, зруйновані у Київському районі – у селищі Жуковського та на Північній Салтівці, повідомляє міськрада.

Йдеться про будинки на вул. Проскури, 9-в та вул. Наталії Ужвій, 62. Ще одна будівля на вул. Метробудівників, 9 перебуває на фінальній стадії демонтажу.

Найближчими днями почнеться демонтаж 16-поверхового будинку на вул. Наталії Ужвій, 96. До робіт залучать єдиний в Україні екскаватор з 40-метровою стрілою. Також фахівці готують до зносу ще кілька зруйнованих будинків.

Демонтаж проводять за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні.