Live
  • Пн 11.08.2025
  • Харків  +18°С
  • USD 41.39
  • EUR 48.19

Дві багатоповерхівки, зруйновані російськими обстрілами, знесли у Харкові

Суспільство 21:28   11.08.2025
Оксана Якушко
Дві багатоповерхівки, зруйновані російськими обстрілами, знесли у Харкові Фото: ХМР

Демонтували багатоповерхівки, зруйновані у Київському районі – у селищі Жуковського та на Північній Салтівці, повідомляє міськрада.

Йдеться про будинки на вул. Проскури, 9-в та вул. Наталії Ужвій, 62. Ще одна будівля на вул. Метробудівників, 9 перебуває на фінальній стадії демонтажу.

Найближчими днями почнеться демонтаж 16-поверхового будинку на вул. Наталії Ужвій, 96. До робіт залучать єдиний в Україні екскаватор з 40-метровою стрілою. Також фахівці готують до зносу ще кілька зруйнованих будинків.

Демонтаж проводять за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні.

Фото: ХМР
Фото: ХМР

Читайте також: БпЛА «Молния» вдарила по Харкову – Терехов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Дві багатоповерхівки, зруйновані російськими обстрілами, знесли у Харкові
Дві багатоповерхівки, зруйновані російськими обстрілами, знесли у Харкові
11.08.2025, 21:28
БпЛА «Молния» вдарила по Харкову – Терехов
БпЛА «Молния» вдарила по Харкову – Терехов
11.08.2025, 19:50
«До Харкова не хочете приїхати?». У Львові виник мовний скандал (відео)
«До Харкова не хочете приїхати?». У Львові виник мовний скандал (відео)
11.08.2025, 13:09
Торгівля цукром «у тіні»: підприємець на Харківщині отримав підозру
Торгівля цукром «у тіні»: підприємець на Харківщині отримав підозру
11.08.2025, 14:52
Вирок отримав бойовик «ДНР», який зґвалтував жінку на Харківщині
Вирок отримав бойовик «ДНР», який зґвалтував жінку на Харківщині
11.08.2025, 16:23
У якому районі Харківщини тривога була найдовшою минулого тижня – Синєгубов
У якому районі Харківщини тривога була найдовшою минулого тижня – Синєгубов
11.08.2025, 15:28

Новини за темою:

16:12
Зносити будинки в Харкові допомагають японці та корейці – Терехов (відео)
18:17
Скільки зруйнованих багатоповерхівок знесуть у Харкові, розповів Терехов
15:37
Понад 80% руйнувань: у центрі Харкова планують демонтувати дім
18:29
Депутат просить Терехова знести пам’ятник дружбі українців і росіян у Харкові
14:50
Затвердили перелік будинків, які знесуть у Харкові: адреси

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Дві багатоповерхівки, зруйновані російськими обстрілами, знесли у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2025 в 21:28;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Демонтували багатоповерхівки, зруйновані у Київському районі – у селищі Жуковського та на Північній Салтівці, повідомляє міськрада.".