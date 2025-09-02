Live
  • Вт 02.09.2025
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.37
  • EUR 48.47

Поддержка жителей прифронтовых территорий: когда и от кого люди получат помощь

Общество 09:45   02.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Поддержка жителей прифронтовых территорий: когда и от кого люди получат помощь Фото: ХОВА

Заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов обсудил с представителями Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) помощь, которую смогут предоставить жителям Харьковщины в осенне-зимний период.

Как передают в пресс-службе ХОВА, команда Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) проанализировала потребности жителей прифронтовых территорий в отопительный период. Речь идет о более, чем пяти тысяч домохозяйств, где есть дети. Необходимую помощь обещают начать выдавать в течение десяти дней.

«Подготовка к отопительному сезону в регионе, особенно на деоккупированных и прифронтовых территориях – приоритетная задача Харьковской ОВА. Благодарны ЮНИСЕФ – одному из наших ключевых партнеров за весомую поддержку жителей области в этом направлении. Продолжаем работать с международными партнерами на базе профильного кластера, чтобы охватить как можно больше жителей Харьковщины», – сказал Иванов.

Кроме того, на встрече обсудили и поддержку предприятий, от которых зависит прохождение отопительного сезона.

«Вместе с донорами работаем над долгосрочными проектами в Харьковской области. В настоящее время внедряем программу в Змиевской громаде по замене изношенных теплосетей и оборудования котельных. Готовы работать с другими громадами области, которые предоставят проекты модернизации коммуникаций систем отопления. Вторая волна программы будет стартовать уже в следующем году», – отметила руководительница офиса ЮНИСЕФ в Харькове Джинан Рамадан.

Читайте также: «Пакет школьника»: кто имеет право на выплату в 5 тыс. грн, объяснили в ХОВА

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Опасная погода надвигается на Харьков и область
Опасная погода надвигается на Харьков и область
01.09.2025, 13:23
Новости Харькова — главное 2 сентября: ситуация на Купянщине, обстрелы
Новости Харькова — главное 2 сентября: ситуация на Купянщине, обстрелы
02.09.2025, 09:10
Сегодня 2 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 2 сентября: какой праздник и день в истории
02.09.2025, 06:00
Снес остановку с женщиной под Харьковом: близкие погибшей требуют отвода судьи
Снес остановку с женщиной под Харьковом: близкие погибшей требуют отвода судьи
01.09.2025, 18:12
Били БпЛА, КАБами и дронами – Синегубов о последствиях «прилетов»
Били БпЛА, КАБами и дронами – Синегубов о последствиях «прилетов»
02.09.2025, 09:04
Второй день подряд жара в Харькове бьет рекорды
Второй день подряд жара в Харькове бьет рекорды
02.09.2025, 10:20

Новости по теме:

18:58
Заключительный визит: Харьков посетил посол Германии в Украине
12:20
В Харькове стало больше почетных амбассадоров – кто они и что будут делать
09:30
Презентовали новую транспортную стратегию для Харькова – подробности
09:37
Первый подземный детсад: Терехов в Риме обсудил перспективы строительства
12:14
Как международные партнеры относятся к восстановлению жилья в Харькове (видео)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Поддержка жителей прифронтовых территорий: когда и от кого люди получат помощь»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2025 в 09:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов обсудил с представителями Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) помощь, которую смогут предоставить жителям Харьковщины в осенне-зимний период.".