Поддержка жителей прифронтовых территорий: когда и от кого люди получат помощь

Заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов обсудил с представителями Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) помощь, которую смогут предоставить жителям Харьковщины в осенне-зимний период.

Как передают в пресс-службе ХОВА, команда Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) проанализировала потребности жителей прифронтовых территорий в отопительный период. Речь идет о более, чем пяти тысяч домохозяйств, где есть дети. Необходимую помощь обещают начать выдавать в течение десяти дней.

«Подготовка к отопительному сезону в регионе, особенно на деоккупированных и прифронтовых территориях – приоритетная задача Харьковской ОВА. Благодарны ЮНИСЕФ – одному из наших ключевых партнеров за весомую поддержку жителей области в этом направлении. Продолжаем работать с международными партнерами на базе профильного кластера, чтобы охватить как можно больше жителей Харьковщины», – сказал Иванов.

Кроме того, на встрече обсудили и поддержку предприятий, от которых зависит прохождение отопительного сезона.

«Вместе с донорами работаем над долгосрочными проектами в Харьковской области. В настоящее время внедряем программу в Змиевской громаде по замене изношенных теплосетей и оборудования котельных. Готовы работать с другими громадами области, которые предоставят проекты модернизации коммуникаций систем отопления. Вторая волна программы будет стартовать уже в следующем году», – отметила руководительница офиса ЮНИСЕФ в Харькове Джинан Рамадан.