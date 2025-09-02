Підтримка жителів прифронтових громад: коли й від кого люди отримають допомогу

Заступник начальника ХОВА Євген Іванов обговорив із представниками Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) допомогу, яку зможуть надати мешканцям Харківщини в осінньо-зимовий період.

Як повідомляють у пресслужбі ХОВА, команда Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) проаналізувала потреби мешканців прифронтових територій в опалювальний період. Йдеться про понад п’ять тисяч домогосподарств, де є діти. Необхідну допомогу обіцяють розпочати видавати протягом десяти днів.

“Підготовка до опалювального сезону в регіоні, особливо на деокупованих та прифронтових територіях, – пріоритетне завдання Харківської ОВА. Вдячні ЮНІСЕФ – одному з наших ключових партнерів за вагому підтримку мешканців області в цьому напрямку. Продовжуємо працювати з міжнародними партнерами на базі профільного кластера, аби охопити допомогою якомога більше жителів Харківщини”, – сказав Іванов.

Крім того, на зустрічі обговорили підтримку підприємств, від яких залежить проходження опалювального сезону.

“Разом з донорами працюємо над довгостроковими проєктами в Харківській області. Наразі впроваджуємо програму в Зміївській громаді із заміни зношених тепломереж і обладнання котелень. Готові працювати з іншими громадами області, які нададуть проєкти модернізації комунікацій систем опалення. Друга хвиля програми стартуватиме вже в наступному році”, – зазначила керівниця офісу ЮНІСЕФ у Харків Джинан Рамадан