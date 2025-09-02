Підтримка жителів прифронтових громад: коли й від кого люди отримають допомогу
Заступник начальника ХОВА Євген Іванов обговорив із представниками Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) допомогу, яку зможуть надати мешканцям Харківщини в осінньо-зимовий період.
Як повідомляють у пресслужбі ХОВА, команда Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) проаналізувала потреби мешканців прифронтових територій в опалювальний період. Йдеться про понад п’ять тисяч домогосподарств, де є діти. Необхідну допомогу обіцяють розпочати видавати протягом десяти днів.
“Підготовка до опалювального сезону в регіоні, особливо на деокупованих та прифронтових територіях, – пріоритетне завдання Харківської ОВА. Вдячні ЮНІСЕФ – одному з наших ключових партнерів за вагому підтримку мешканців області в цьому напрямку. Продовжуємо працювати з міжнародними партнерами на базі профільного кластера, аби охопити допомогою якомога більше жителів Харківщини”, – сказав Іванов.
Крім того, на зустрічі обговорили підтримку підприємств, від яких залежить проходження опалювального сезону.
“Разом з донорами працюємо над довгостроковими проєктами в Харківській області. Наразі впроваджуємо програму в Зміївській громаді із заміни зношених тепломереж і обладнання котелень. Готові працювати з іншими громадами області, які нададуть проєкти модернізації комунікацій систем опалення. Друга хвиля програми стартуватиме вже в наступному році”, – зазначила керівниця офісу ЮНІСЕФ у Харків Джинан Рамадан
Читайте також: «Пакет школяра»: хто має право на виплату 5 тис. грн, пояснили в ХОВА
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: партнеры, харківщина, хова, юнисеф;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Підтримка жителів прифронтових громад: коли й від кого люди отримають допомогу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2025 в 09:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник начальника ХОВА Євген Іванов обговорив із представниками Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) допомогу, яку зможуть надати мешканцям Харківщини в осінньо-зимовий період.".