Харькову стоит особо готовиться к проблемам с электричеством зимой – Попенко
Глава «Союза потребителей коммунальных услуг» Олег Попенко предупредил, какие города могут столкнуться с проблемами электроснабжения этой зимой.
«О подготовке к отопительному сезону. Одесса, вместе с Херсоном, Харьковом, Сумами, Днепром, Запорожьем и Николаевом, входит в список городов, которым следует особенно готовиться к проблемам с электричеством зимой из-за ударов РФ», — считает Попенко.
Отметим, что утром мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил, что все должны быть готовы к любому развитию событий в зимний период. «Я не хочу, чтобы была паника, потому что каждый раз накануне отопительного сезона появляются такие слухи, но нужно действовать с холодной головой, нужно готовиться к отопительному сезону», — отметил городской голова. Он добавил, что теплоснабжение – крайне важное для Харькова. Поэтому работают, чтобы этой зимой в домах горожан было тепло.
Напомним, 840 миллионов гривен получит Харьковщина на защиту объектов энергетики. Соответствующее решение принял Кабмин. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что средства пойдут на строительство защитных сооружений на подстанциях АО «Харьковоблэнерго». Это позволит обезопасить трансформаторы от российских атак.
Читайте также: «Повреждения тяжелые»: харьковчане все еще без света после последних ударов
