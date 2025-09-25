Live
Харкову варто особливу готуватися до проблем з електрикою взимку – Попенко

Суспільство 12:09   25.09.2025
Вікторія Яковенко
Харкову варто особливу готуватися до проблем з електрикою взимку – Попенко Фото: АТ “Харківобленерго”

Голова «Спілки споживачів комунальних послуг» Олег Попенко попередив, які міста можуть стикнутися з проблемами електропостачання цієї зими.

«Про підготовку до опалювального сезону. Одеса, разом із Херсоном, Харковом, Сумами, Дніпром, Запоріжжям та Миколаєвом, входить до переліку міст, яким варто особливо готуватися до проблем з електрикою взимку через удари РФ», – вважає Попенко.

Зазначимо, вранці мер Ігор Терехов в етері нацмарафону заявив, що усі повинні бути готові до будь-якого розвитку подій у зимовий період. «Я не хочу, щоб була паніка, бо кожного разу напередодні опалювального сезону з’являються такі чутки, але потрібно діяти з холодною головою, потрібно готуватися до опалювального сезону», – зазначив міський голова. Він додав, що теплопостачання – вкрай важливе для Харкова. Тому працюють, щоб цієї зими у будинках городян було тепло.

Нагадаємо, 840 мільйонів гривень отримає Харківщина для захисту об’єктів енергетики. Відповідне рішення ухвалив уряд України. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: кошти підуть на будівництво захисних споруд на підстанціях АТ «Харківобленерго». Це дозволить убезпечити трансформатори від російських атак.

Читайте також: “Пошкодження важкі”: харків’яни досі без світла після останніх ударів

Автор: Вікторія Яковенко
