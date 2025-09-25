Харкову варто особливу готуватися до проблем з електрикою взимку – Попенко
Голова «Спілки споживачів комунальних послуг» Олег Попенко попередив, які міста можуть стикнутися з проблемами електропостачання цієї зими.
«Про підготовку до опалювального сезону. Одеса, разом із Херсоном, Харковом, Сумами, Дніпром, Запоріжжям та Миколаєвом, входить до переліку міст, яким варто особливо готуватися до проблем з електрикою взимку через удари РФ», – вважає Попенко.
Зазначимо, вранці мер Ігор Терехов в етері нацмарафону заявив, що усі повинні бути готові до будь-якого розвитку подій у зимовий період. «Я не хочу, щоб була паніка, бо кожного разу напередодні опалювального сезону з’являються такі чутки, але потрібно діяти з холодною головою, потрібно готуватися до опалювального сезону», – зазначив міський голова. Він додав, що теплопостачання – вкрай важливе для Харкова. Тому працюють, щоб цієї зими у будинках городян було тепло.
Нагадаємо, 840 мільйонів гривень отримає Харківщина для захисту об’єктів енергетики. Відповідне рішення ухвалив уряд України. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: кошти підуть на будівництво захисних споруд на підстанціях АТ «Харківобленерго». Це дозволить убезпечити трансформатори від російських атак.
Читайте також: “Пошкодження важкі”: харків’яни досі без світла після останніх ударів
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: електрика, зима, новини Харкова, удари;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харкову варто особливу готуватися до проблем з електрикою взимку – Попенко»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2025 в 12:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова «Спілки споживачів комунальних послуг» Олег Попенко попередив, які міста можуть стикнутися з проблемами електропостачання цієї зими.".