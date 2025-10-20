Live
В четверг часть Киевского района останется без газа – причина

Общество 09:25   20.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
В четверг часть Киевского района останется без газа – причина Фото: mrpl.city

В Харьковском городском филиале «Газсетей» предупредили, что в четверг, 23 октября, некоторые жители Киевского района будут без голубого топлива. 

Отключения связаны с подготовкой систем газоснабжения к осенне-зимнему периоду, пишут газовщики. В связи с этим временно будет прекращено газоснабжение потребителям по адресам:

  • ул. Інтернатская – все дома;
  • ул. Шевченко – дом №329.

Специалисты просят жителей вышеуказанных домов перекрыть краны перед газовыми приборами.

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – уточнили газовщики.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
