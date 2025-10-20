У четвер частина Київського району залишиться без газу – причина

У Харківській міській філії “Газмереж” попередили, що у четвер, 23 жовтня, деякі мешканці Київського району будуть без блакитного палива.

Відключення пов’язані із підготовкою систем газопостачання до осінньо-зимового періоду, пишуть газовики. У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

вул. Інтернатська – усі будинки;

вул. Шевченка – будинок №329.

Фахівці просять мешканців вищезгаданих будинків перекрити крани перед газовими приладами.

“Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання”, – уточнили газовики.