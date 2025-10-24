Live
Остаются ли на Харьковщине владельцы разрушенного жилья: данные ХОВА

Общество 12:12   24.10.2025
Виктория Яковенко
Остаются ли на Харьковщине владельцы разрушенного жилья: данные ХОВА

По данным ХОВА, в 39 громадах Харьковщины сформировали 8174 сертификата на сумму более 10,9 миллиарда гривен для получения компенсации за разрушенное жилье.

«Получатели компенсаций, используя жилищные сертификаты, приобрели 3906 объектов недвижимости на территории Харьковской области — 3221 квартиру и 685 частных домов. Стоимость приобретенного имущества составляет более 8,2 миллиарда гривен. В общем уже использовано более 5830 жилищных сертификатов, выданных за разрушенные объекты недвижимости в области», — отметили в ХОВА.

Большинство остаются в регионе — приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Балаклейской громадах, остальные — в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областях.

В рамках госпрограммы жители уже отремонтировали более 10,7 тысяч объектов: 5256 квартир и 5503 частных дома. Глава ХОВА Олег Синегубов подчеркивает: Харьковская область продолжает занимать лидирующие позиции в реализации программы.

Люди подали 61 499 заявления на получение денежной компенсации за разрушенное жилье. Чаще всего обращались жители Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов.

Уже получили необходимые средства 40167 заявителей. Общая сумма выплат – более 4 миллиардов гривен.

Автор: Виктория Яковенко
