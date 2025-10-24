Live
Чи залишаються на Харківщині власники зруйнованого житла: дані ХОВА

Суспільство 12:12   24.10.2025
Вікторія Яковенко
За даними ХОВА, у 39 громадах Харківщини сформували 8174 сертифікати на суму понад 10,9 мільярда гривень для отримання компенсації за зруйноване житло.

«Отримувачі компенсацій, використовуючи житлові сертифікати, придбали 3 906 об’єктів нерухомості на території Харківської області — 3 221 квартиру та 685 приватних будинків. Вартість придбаного майна становить понад 8,2 мільярда гривень. Загалом уже використано понад 5 830 житлових сертифікатів, виданих за зруйновані об’єкти нерухомості в області», – зазначили в ХОВА.

Більшість залишають в регіоні – придбали житло у Харкові, Ізюмській та Балаклійській громадах, решта — у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Полтавській, Закарпатській та інших областях.

У межах держпрограми жителі вже відремонтували понад 10,7 тисячі об’єктів: 5256 квартир та 5503 приватних будинки. Голова ХОВА Олег Синєгубов підкреслює: Харківська область продовжує займати лідируючі позиції в реалізації програми.

Люди подали 61499  заяви на отримання грошової компенсації за зруйноване житло. Найчастіше зверталися мешканці Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів.

Вже отримали необхідні кошти 40167 заявників. Загальна сума виплат – понад 4 мільярди гривень.

Читайте також: Загроза FPV-дронів дуже серйозна: Задоренко закликав обмежити рух

Автор: Вікторія Яковенко
