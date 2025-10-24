Чи залишаються на Харківщині власники зруйнованого житла: дані ХОВА
За даними ХОВА, у 39 громадах Харківщини сформували 8174 сертифікати на суму понад 10,9 мільярда гривень для отримання компенсації за зруйноване житло.
«Отримувачі компенсацій, використовуючи житлові сертифікати, придбали 3 906 об’єктів нерухомості на території Харківської області — 3 221 квартиру та 685 приватних будинків. Вартість придбаного майна становить понад 8,2 мільярда гривень. Загалом уже використано понад 5 830 житлових сертифікатів, виданих за зруйновані об’єкти нерухомості в області», – зазначили в ХОВА.
Більшість залишають в регіоні – придбали житло у Харкові, Ізюмській та Балаклійській громадах, решта — у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Полтавській, Закарпатській та інших областях.
У межах держпрограми жителі вже відремонтували понад 10,7 тисячі об’єктів: 5256 квартир та 5503 приватних будинки. Голова ХОВА Олег Синєгубов підкреслює: Харківська область продовжує займати лідируючі позиції в реалізації програми.
Люди подали 61499 заяви на отримання грошової компенсації за зруйноване житло. Найчастіше зверталися мешканці Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів.
Вже отримали необхідні кошти 40167 заявників. Загальна сума виплат – понад 4 мільярди гривень.
Читайте також: Загроза FPV-дронів дуже серйозна: Задоренко закликав обмежити рух
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: євідновлення, житло, харківщина, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Чи залишаються на Харківщині власники зруйнованого житла: дані ХОВА», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2025 в 12:12;