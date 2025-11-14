Live

Как будут отключать свет в Харькове и области 15 ноября — график

Общество 20:26   14.11.2025
Елена Нагорная
Как будут отключать свет в Харькове и области 15 ноября — график

Обнародован график отключений света в Харьковской области на субботу, 15 ноября.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график будет действовать с 00:00 до 24:00. Будут применяться от двух до трех с половиной очередей отключений одновременно.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям, с учетом времени на переключение:

1.1 07:00-10:00; 17:30-21:00
1.2 07:00-10:00; 17:30-21:00
2.1 07:00-10:00; 14:00-21:00
2.2 07:00-10:00; 14:00-21:00
3.1 00:00-03:30; 10:00-17:30; 21:00-24:00
3.2 00:00-03:30; 10:00-17:30; 21:00-24:00
4.1 00:00-03:30; 10:00-17:30; 21:00-24:00
4.2 00:00-03:30; 10:00-17:30; 21:00-24:00
5.1 03:30-07:00; 14:00-17:30;
5.2 03:30-07:00; 17:30-20:00;
6.1 03:30-07:00; 17:30-24:00;
6.2 03:30-07:00; 10:00-14:00; 17:30-24:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, в результате массированного ракетного удара РФ в ночь на 8 ноября Харьков и область были обесточены. В разных районах Харькова также пропали отопление и холодная вода, в течение выходных не курсировали поезда в метрополитене. Центрэнерго сообщило, что ракетами и «Шахедами» военные РФ разбили Змиевскую ТЭС. Та полностью прекратила генерировать энергию. Под ударом были и другие объекты генерации в стране, поэтому без света осталась не только Харьковщина.

Читайте также: Харьковщина получит более 260 млн грн из госбюджета: куда пойдут деньги

Автор: Елена Нагорная
